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Клад во дворе указала водопроводная труба

17 ноября 2006 09:37
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Житель деревни Березовичи Пинского района в своем дворе нашел клад: более 40 древних украшений, которые, как полагают музейные работники, носили женщины еще в домонгольский период.

Раньше здесь ничего подобного не находили, говорят местные жители, хотя деревня застраивалась давно. Место, где спрятан клад, хозяину подворья указала обычная водопроводная труба, вышедшая из строя. Чтобы устранить неполадку, пришлось копать траншею.

Сотрудники  музея "Белорусское Полесье" извлекли из земли и человеческие останки. И все это на глубине всего около метра. Предварительно археологическую находку датируют XI - XII веками. Найденными экспонатами уже заинтересовались специалисты по древним культурам Национальной Академии наук Беларуси.

# Культура

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