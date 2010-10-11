Китайские студенты учатся в Беларуси по программе «3+3», аналогов которой нет в мире

49 студентов из Китая впервые поступили на 4-й курс Витебского государственного университета. В Беларуси они будут изучать музыку и изобразительное искусство.

Раньше китайские студенты сначала учились только на подготовительном отделении. По новой уникальной программе 3 года вместе с китайскими и белорусскими (!) преподавателями они учились на Родине.

Первое занятие по музыке начинают с китайской песни о любви к своей стране. Беларусь же эти ребята успели полюбить заочно. По уникальной программе «3+3» 3 года учились в Китае. Еще столько же предстоит учиться здесь. Так что информацию о Беларуси накапливали активно.

Нотная грамота дается китайцам легко. Даже в белорусской фолькмузыке они сразу чувствуют образ. Хотя в Китае свой особенный звукоряд — пентатоника. С древности в китайской музыке было всего пять основных нот, соответствующих пяти стихиям.

В музыкальном классе трудностей перевода не возникает. Русский язык студенты начинают учить по нашим народным песням. Например, «Калинка-малинка» звучит уже почти без акцента.

Налинь русским владеет лучше всех в группе. Ведь ее кумир — русский живописец Репин. В имении под Витебском родились его лучшие полотна. Так что учиться здесь с детства было заоблачной мечтой студентки из Поднебесной.

Ян Ли Мин за годы учебы в Беларуси даже организовал здесь персональную выставку. Уезжать домой не спешит — сейчас поступил в аспирантуру.

Василий Малиновский, проректор по учебной работе Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

Ранее у нас китайские студенты обучались вместе с нашими студентами, полностью по нашим планам. Сейчас это отдельные группы, которые учатся по специальным планам.

Аналогов международного проекта «3+3» пока нет. 3 года учебы в Китае, 3 — в Беларуси. На родину 49 сегодняшних четверокурсников вернутся уже магистрами. Из витебской альма-матер китайские студенты увезут не только багаж знаний, но и частичку белорусской культуры. И, возможно, впечатления от Беларуси найдут отражение в произведениях будущих композиторов и живописцев Поднебесной.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.