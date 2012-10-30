Кинофестиваль «Листопад» в Минске: со 2 ноября зрители смогут увидеть 74 картины из 35 стран

Новости Беларуси. До открытия XIX Минского международного кинофестиваля остались считанные дни. Уже 2 ноября по красной ковровой дорожке во Дворец Республики пройдут звезды мирового кинематографа.

Для 20-летнего студента Академии искусств Сергея Лебедева участие в международном кинофестивале – дебют. Документальную картину «На распутье» режиссер отправил на конкурс не раздумывая.

Сергей Лебедев режиссер, участник Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

Фильм рассказывает историю молодой женщины, которая хочет усыновить ребенка, но она столкнулась с рядом некоторых проблем, которые не позволяют сделать ей это сейчас.

Кроме документального фильма Сергей представит на суд зрителя и короткометражный художественный фильм. Правда, он войдет только в программу показов в рамках кинофестиваля.

Сейчас во Дворце Республики полным ходом идут репетиции. До открытия остались считанные дни. 19 по счету кинофорум собрал рекордное количество заявок: 35 стран и 74 картины. Уровень конкурса растет вместе с уровнем участников. Ведущие - актриса Екатерина Стриженова и режиссер Сергей Катьер. Зрители посетят виртуальную галерею кинематографа: сначала увидят черно-белое кино, затем его сменят шедевры мировой классики и самые яркие картины современности.

Анжелика Крашевская, директор Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

Это единственный кинофестиваль такого уровня в нашей стране. И подход, и подготовка, и внимание не только внутри страны, но и снаружи достаточно велико.

Игорь Сукманов, директор программы игрового кино Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

Мы готовимся, мы, по сути, подготовились. Фильмов будет много, гостей будет много, красная дорожка будет. Уже есть, во всяком случае, первые виды нашего фестиваля.

Кинофестиваль «Листопад» – одно из главных культурных событий года. Посудите сами: на одно только открытие фестиваля аккредитовано полсотни журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Среди селебрити фестиваля – Эммануил Витторган, Карен Шахназаров, Андрей Звягинцев, Гоша Куценко, Екатерина Стриженова и другие. Откроет конкурсную программу уже нашумевший фильм белорусского режиссера Сергея Лозницы «В тумане». Картина по произведению Василя Быкова уже получила специальный приз Каннского кинофестиваля.

Игорь Сукманов, директор программы игрового кино Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

Хотим, чтобы эти картины порадовали наших зрителей. Не просто порадовали, а еще и заставили задуматься и сделали, наверное, часть нашей публики чуточку мудрее. Потому что предлагаемые картины – это не совсем поп-корновое кино, не сериальное кино, это кино, которое обязательно оставляет определенное послевкусие.

Фильмы кинофестиваля будут показывать всего один раз в шести кинотеатрах столицы: «Центральный», «Мир», «Дом кино», «Пионер», «Победа», а также в малом зале Дворца Республики. Кассы уже штурмуют любители киноискусства. Состав жюри конкурса в этом году не менее звездный, чем актерский: Андрей Звягинцев, Галина Адамович, Кристин Уокер.

Всего на XIX «Листопад» приглашено 160 гостей. Это известные режиссеры, актеры, продюсеры и кинокритики со всего мира.

Кинофестиваль – это прекрасная возможность для режиссеров. И пока актрисы примеряют платья, а организаторы формируют окончательные списки гостей, участники ждут оценки и признания.

Сергей Лебедев, режиссер, участник Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

Это своего рода школа. И неважно, победил этот фильм или нет. Важна сама атмосфера общения, получения опыта от других режиссеров. Это много стоит. Этого не нужно бояться, нужно к этому постоянно идти.

Уже прибывшие гости знакомятся с Минском.

Кристин Уокер, продюсер, председатель жюри конкурса игровых фильмов «Молодость на марше» Минского международного кинофестиваля «Листапад-2012»:

Я очень рада участию в вашем фестивале. Для меня огромная честь быть членом жюри конкурса игровых фильмов молодых авторов. Картины, которые я продюсировала, были начинающих режиссеров, это мое увлечение и моя страсть. Именно эти люди, по моему мнению, используют все возможности, как в плане искусства, так и плане техники.