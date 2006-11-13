История страны в экспозициях

В райцентрах Беларуси в нынешней пятилетке появится 24 новых музея. Отметим, что ни один музей за последние годы не был закрыт. Наоборот, появились новые - региональные, городские и сельские музеи. Так, в минувшем году в Гомеле был открыт музей ко дню Победы, а совсем недавно - музей истории в Рогачеве. Как отмечают специалисты, все краеведческие музеи советского времени были похожи друг на друга, историю в них представляли по хронологическому принципу "от археологии до современности". Теперь у каждого региона или даже одной деревни есть возможность в экспозициях более полно раскрыть особенности своего края, историю и традиции. Такие музеи уже открыты на территории Минской области в Крупках и Логойске, а в скором времени появятся в Старых Дорогах, Столбцах и Воложине.