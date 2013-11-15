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Гости из Венесуэлы посетили минскую школу №139

15 ноября 2013 10:48
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Новости Беларуси. Еще один мост налажен между Беларусью и Венесуэлой. С дружественным визитом 139 столичную школу посетили гости из Боливарианской Республики.

Представители посольства познакомились с экспозицией школьного музея «Вытоки», обсудили культурные традиции обоих народов за круглым столом и даже продегустировали национальные белорусские блюда.

В честь знаковой встречи в школе открылась музейная экспозиция, посвященная культуре Венесуэлы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юлия Целогуз, директор ГУО «Средняя школа №139»:
Наша школа сотрудничает с Боливарианским посольством Венесуэлы в РБ с 2007 года. Конечно, за это время прошли не только какие-то деловые мероприятия, но и культурные: это посещение школьных мероприятий, таких, как «Последний звонок», обычные встречи, круглые столы. У нашей школы основной язык – испанский. Поэтому для наших учащихся – это хорошая языковая практика.  

# Культура # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Юлия Целогуз

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