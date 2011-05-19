«Фотопластика» Валерия Ведренко

Выставка фотохудожника Валерия Ведренко — результат трехлетней кропотливой работы с изображениями, формами и эмоциями, навеянными костелом Святой Троицы в деревне Гервяты. Автор активно использует современные цифровые технологии.

Валерий Ведренко, фотохудожник:

Только благодаря современным технологиям я смог сделать эти работы, опираясь на классическую живопись, скульптуру и архитектуру.

Свой оригинальный метод обработки изображений Валерий называет фотопластикой. Долгие годы он ждал, пока технический прогресс позволит ему осуществить задуманное, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Валерий Ведренко:

Ждать пришлось долго. Когда мне исполнилось 50 лет, они появились. Никто и представить себе не мог, что будет цифровая фотография. Оказалось, что 50 лет я ждал не живопись, не графику, а ее. Теперь я понимаю, что я не терял времени даром.