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«Фотопластика» Валерия Ведренко

19 мая 2011 08:12
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Выставка фотохудожника Валерия Ведренко — результат трехлетней кропотливой работы с изображениями, формами и эмоциями, навеянными костелом Святой Троицы в деревне Гервяты. Автор активно использует современные цифровые технологии.

Валерий Ведренко, фотохудожник:
Только благодаря современным технологиям я смог сделать эти работы, опираясь на классическую живопись, скульптуру и архитектуру.

Фото. Валерий Ведренко

Свой оригинальный метод обработки изображений Валерий называет фотопластикой. Долгие годы он ждал, пока технический прогресс позволит ему осуществить задуманное, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Ведренко:
Ждать пришлось долго. Когда мне исполнилось 50 лет, они появились. Никто и представить себе не мог, что будет цифровая фотография. Оказалось, что 50 лет я ждал не живопись, не графику, а ее. Теперь я понимаю, что я не терял времени даром.

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

Фото. Фотопластика Валерия Ведренко

# Культура # Выставки в Минске

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