Фото. Шоколоданый парк из 80 тонн швейцарского шоколада

Видим вход в китайский шоколадный «Чудо-мир». К восточным новогодним праздникам там приготовили много чего, например, невероятный шоколадный фонтан. Причем, это просто небольшой уголок всего чуда света.

Внутри большую площадь занимает шоколадное терракотовое войско. Те, кто смотрел современный кино-хит «Мумия-3», с легкостью узнают это войско. Они хоть и легендарные, но такие скульптуры существуют и в действительности. Здесь выставлены их шоколадные копии, маленькие и большие.

Кроме этого, построили большую китайскую стену из шоколада.

Самолеты построили, роботов, другие игрушки, все также из шоколада. Вот интересный декоративный уголок.

Но самое главное происходит в зале. Показы шоколадной моды.

Напомним, что французы переняли эту затею у американцев, в свою очередь Китай позаимствовал шоу у французов. Правда, зачем это знать - шоколад все равно вкусная вещь, его любят везде.

Девушки в традиционных китайских нарядах, амазонки, фокусницы, да много кто еще – фантазия организаторов неплохая.

Чтобы создать весь этот шоколадный парк, понадобилось 80 тонн швейцарского шоколада. Планируют, что миллионы туристов скоро заполонят все эти павильоны, показы и закутки.