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Элизабет Тейлор и ее семь мужей

16 августа 2009 19:47
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За одного из них Тейлор выходила даже дважды.

Известных персон всегда сопровождают легенды. Почти 80 лет назад в шикарном пригороде Лондона появилась на свет будущая звезда Элизабет Тейлор. Ходили слухи, что когда новорожденная открыла глаза, они заблестели, как два аметиста в глубине колыбели.

ЭлизабетТейлор

Элизабет Тейлор очень любит бриллианты и мужчин, это знают все. Кто-то даже сказал, что на ней отпечатков пальцев больше, чем во всем ЦРУ. Эта женщина всегда шла уверенно по жизни, увешанная бриллиантами и мужьями, как елка.

Элизабет Тейлор

Восемь раз Лиз Тейлор была замужем. Ее первым мужем был миллионер - хозяин сети отелей Hillton, а последним, восьмым – водитель грузовика. Среди ее мужей был продюссер Тодд, певец Фишер, сенатор США Уорнер.

Элизабет Тейлор

Ее самый знаменитый фильм – это фильм «Клеопатра». После этого фильма она ввела моду на густонакрашенные ресницы и стрелки на глазах почти до ушей.

Элизабет Тейлор

И на этом фильме она встретила главного мужчину своей жизни – Ричарда Бартона, за которого она даже умудрилась дважды выйти замуж. Все газеты писали об этом романе – романе века. Они были очень счастливы, но потом начались скандалы. Это был странный брак, любовь и ненависть, они не могли находиться вместе, но друг без друга они тоже не могли.

Элизабет Тейлор

Говорят, что окончательно их брак разрушил фильм «Кто боится Вирджинни Вульф», в котором они оба снимались. Но они не смогли жить друг без друга. Он начал скучать, а она - звонить каждый день, каждый вечер. И они снова поженились где-то в Африке, а затем разошлись, уже навсегда. Вот такая бывает любовь...

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

Элизабет Тэйлор

# Культура

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