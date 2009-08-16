Элизабет Тейлор и ее семь мужей

За одного из них Тейлор выходила даже дважды.

Известных персон всегда сопровождают легенды. Почти 80 лет назад в шикарном пригороде Лондона появилась на свет будущая звезда Элизабет Тейлор. Ходили слухи, что когда новорожденная открыла глаза, они заблестели, как два аметиста в глубине колыбели.

Элизабет Тейлор очень любит бриллианты и мужчин, это знают все. Кто-то даже сказал, что на ней отпечатков пальцев больше, чем во всем ЦРУ. Эта женщина всегда шла уверенно по жизни, увешанная бриллиантами и мужьями, как елка.

Восемь раз Лиз Тейлор была замужем. Ее первым мужем был миллионер - хозяин сети отелей Hillton, а последним, восьмым – водитель грузовика. Среди ее мужей был продюссер Тодд, певец Фишер, сенатор США Уорнер.

Ее самый знаменитый фильм – это фильм «Клеопатра». После этого фильма она ввела моду на густонакрашенные ресницы и стрелки на глазах почти до ушей.

И на этом фильме она встретила главного мужчину своей жизни – Ричарда Бартона, за которого она даже умудрилась дважды выйти замуж. Все газеты писали об этом романе – романе века. Они были очень счастливы, но потом начались скандалы. Это был странный брак, любовь и ненависть, они не могли находиться вместе, но друг без друга они тоже не могли.

Говорят, что окончательно их брак разрушил фильм «Кто боится Вирджинни Вульф», в котором они оба снимались. Но они не смогли жить друг без друга. Он начал скучать, а она - звонить каждый день, каждый вечер. И они снова поженились где-то в Африке, а затем разошлись, уже навсегда. Вот такая бывает любовь...