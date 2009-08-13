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Тени ушедших дней

13 августа 2009 14:23
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В сюжете «Культурной жизни» рассказ о молодой художнице Тамаре Шелест (ФОТО+ВИДЕО)

Художественный образ... Рождается ли он мгновенно или появляется на протяжении какого-то периода времени? Несет ли он идеи или передает определенное эмоциональное состояние автора? Для художника Тамары Шелест художественный образ - это тень, тень чувств и мыслей. Недаром свою персональную выставку она так и назвала - «Тени ушедших дней».

Тамара Шелест, несмотря на свою молодость, уже успела заявить о себе в мире искусства. На ее счету - награды и диплому многих национальных и международных выставок, стипендия в Польше. Там же прошла и ее первая персональная выставка.

шелест картины

шелест картины

шелест картины

шелест картины

шелест картины

шелест картины

шелест картины

шелест картины

шелест картины

шелест картины
# Культура # Выставки в Минске

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