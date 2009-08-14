Столпотворение у святого источника в Могилевской области!

Медовый спас отмечается сегодня. А по-церковному - Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня.

Во всех православных храмах столицы в конце литургии прихожане будут освящать воду и мёд. Тысячи верующих и паломников из Беларуси и России придут сегодня к святому источнику, памятнику природы – «Голубой кринице» в Славгородском районе Могилёвской области.

В православной церквушке возле источника отслужат божественную литургию, пройдет Крестный ход, чин освящения воды, а для желающих - обряд крещения.

Согласно народным поверьям, на первый Спас пчёлы перестают носить мед в ульи, пасечники заламывают соты, отлетают на юг стрижи и ласточки, отцветают розы и падают холодные росы.

Существует и такой обычай: пчеловод сегодня должен угостить всех желающих мёдом, чтобы получить богатый урожай в следующем году.

И сегодня у православных начинается Успенский пост, который продлится по 27 августа.

