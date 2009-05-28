Дольф Лундгрен споет на Славянском базаре?

Продажа билетов начинается 29 мая в 10.00 утра, стоимость колеблется от 10 до 350 тысяч белорусских рублей.

На сцене Летнего амфитеатра запланировано провести 18 концертов. Ожидается, что их посмотрят около 100 тыс. зрителей. Среди звезд, заявленных в афишах концертов, Лара Фабиан, Сара Коннор, Раймонд Паулс, Дольф Лундгрен, Валерий Леонтьев, София Ротару, Валерий Меладзе, Николай Басков, Борис Моисеев, Роза Рымбаева, ансамбль «Белорусские песняры», Анатолий Ярмоленко и «Сябры», Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо».

По традиции в программе фестиваля состоятся концерты мастеров искусств Беларуси, Украины, России и Москвы. Участники белорусского и украинского концертов заявлены в афишах, а вот исполнители, причисленные к мастерам искусств России и Москвы, пока не названы. Правда, несмотря на интригу режиссеров и организаторов, цена билетов на эти концерты уже установлена: на «российский» концерт — от Br15 тыс. до Br40 тыс. на «московский» — от Br25 тыс. до Br60 тыс.

Стоимость билетов на фестивальные концерты в Летнем амфитеатре колеблется от Br10 тыс. до Br350 тыс. Самые дорогие билеты — на концерт торжественного открытия фестиваля. В нынешнем году составить рейтинг популярности артистов, дающих на фестивале сольные концерты, в зависимости от цены на их выступления не удастся. Услышать Леонтьева, Ротару, Меладзе и Моисеева можно будет, заплатив от Br40 тыс. до Br100 тыс. Между тем, на выступления Надежды Кадышевой с ансамблем и арт-группы «Хор Турецкого» билеты будут стоить от Br30 тыс. до Br80 тыс.

Билеты будут реализовываться как за наличный, так и безналичный расчет. В городе открыты три кассы по продаже билетов за наличный расчет. Время их работы установлено с 10.00 до 20.00 с перерывом с 14.30 до 15.00.

XVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 10 по 16 июля. Гала-концерт торжественного открытия состоится 10 июля. Первый концерт на Летнем амфитеатре даст Валерий Леонтьев 9 июля в 22.00, а фестивальным эхо станут «Звезды радио «Шансон» — концерт под таким названием последний в афише XVIII «Славянского базара в Витебске» и состоится он 17 июля, сообщает БЕЛТА.