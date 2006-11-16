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Для настоящего художника все материалы покорны

16 ноября 2006 14:54
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Это в очередной раз доказали скульпторы, чьи работы были представлены в одном из выставочных залов Нью-Йорка.Консервная банка приходит на смену мрамору, граниту и гипсу. На создание одной скульптуры  требуется несколько тысяч банок. Скрепляющим материалом в сложных композициях служат куски плотного картона. Участники конкурса сами решают, какие именно банки использовать для создания произведений.  Цель акции - не только показать таланты, но и привлечь внимание к проблеме голода, которая актуальна для многих стран мира.
В планах устроителей - организация подобных экспозиций и в других городах страны. Материал для будущих скульптур начинают собирать уже сейчас. Поэтому все желающие полюбоваться шедеврами современного искусства в качестве входного билета должны принести с собой хотя бы одну банку с консервами.
# Культура

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