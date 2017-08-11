«Дети очень легко туда погружаются, особенно годовалые. И это опасно». Психотерапевт о компьютерных играх

Для предыдущих поколений родиной были песочница, улица и школа, где вырос и выучился. Для нынешнего поколения родина – это список интернет-страниц и набор компьютерных игр. Каникулы. Пора беззаботного отдыха маленьких белорусов и озабоченных вопросом того самого детского досуга взрослых. Что делать тем, у кого нет дачи, и бабушек в придачу. Отвергаете спортивные кружки и летние лагеря на природе и хотите отвести сынишку в модный IT-лагерь?

Купить планшет поновее, а к нему пару модных игрушек? День изо дня чадо будет дома, вроде как, в безопасности. Но не спешите. Беглым пальчикам современных детей обрадуется любая музыкальная школа. Но уже сегодня подобные жизненные достижения у большинства из них не в чести. Победа нужна им по ту сторону мерцающего монитора.

Максим Прихач:

Я играю в игры: гонки, «стрелялки», в «догонялки». В моей «стрелялке» есть КТ-шники и террористы. Я играю иногда за террористов. Там есть автоматы, пулемёты, ножи, пистолеты, гранаты, бронежилеты.

Перебить всех террористов, смотря, за кого ты играешь.

По данным ЮНЕСКО, 90% детей 4-х лет смотрят на экран 4 часа в день, что превосходит время общения с взрослыми. Кстати, гуру цифровой индустрии, работающий над созданием персонального компьютера, Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться планшетом, на другие гаджеты табу накладывалось в вечернее время и по выходным. В том, что сегодня детство уходит в онлайн – заслуга, в большей степени, родителей. Не спорит с этим и отец нашего маленького героя Сергей.



Сергей Прихач:

Игрушки, да, это определённый бич. Потому что не всегда получается много времени проводить с детьми, поэтом, они идут по пути наименьшего сопротивления, если можно поиграть в телефоне в игрушки, на улицу идти не надо.

С проблемами «экранных детей» день ото дня сталкиваются врачи детского психиатрического диспансера города Минска. Здесь имеют дело с жертвами компьютерных игр, инвалидами «Звёздных войн». Врачи бьются над пропастью во ржи и проводят лечение от увлечения, в надежде вернуть в реальный мир унесённых в виртуальную реальность. Увлечён каждый второй.



Антон Сапронов, врач-психотерапевт УЗ «Городской клинический детский психиатрический диспансер»:

Если мы говорим о зависимости, то проявляется она, как и любая другая. Как и наркотическая, алкогольная. Дети в этом случае чрезмерно увлечены, лишить их игры и они будут испытывать ломку, будут обманывать. Из практики, дети продавали вещи, чтобы отдать эти деньги на компьютерные игры. Понятие «игромания» редко существует само по себе, как отдельное явление. За ним стоят какие-то ещё процессы: депрессивное расстройство или тревожное, или их смешанные варианты. И даже нередки случаи, это – некоторая форма проявления шизофренического процесса.

Не умеют ходить, но включают планшет.

Не могут шнурки завязать, но знают, как выйти в Интернет. Окружающие умиляются.

Но результат бесконтрольного использования гаджетов печален: нарушение зрения, дефицит движений, испорченная осанка, расстройство внимания, потеря памяти, подавленность и депрессия. В Екатеринбурге 12-летний школьник скончался от обширного инсульта после 12-часовой игры за компьютером.

В Бишкеке 13-летний подросток после того, как проиграл в известную «бродилку», совершил самоубийство. В Челябинске 15-летний Раскольников зарезал всю семью, когда родители запретили ему играть в компьютерную игру. Дети «Матрицы» и рабы гаджетов. Антон Сапронов, врач-психотерапевт УЗ «Городской клинический детский психиатрический диспансер»:

Дети очень легко туда погружаются, легко подвисают. Особенно годовалые легко погружаются туда. И это опасно, потому что нужно потом иметь хорошую силу воли родителям и хорошие границы, чтобы это расставить. За последние 50 лет радиус активности детей (пространства вокруг дома, в котором они свободно исследуют окружающий мир) сократился на 90%! Мир сжался до экрана смартфона.



Обеспокоенные этой тенденцией белорусы перешли к активным действиям. Минчанка Марина Ивановская, мама 7-летней девочки, организовала для маленьких горожан первый в Беларуси фестиваль уличных игр, а мы пригласили поиграть с реальными ребятами Максима, любителя мира виртуального.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Организаторы подчеркивают: цель фестиваля – вернуть моду на активные уличные игры. Самим родителям дают возможность показать ребятам, как можно весело проводить время оффлайн. Старые добрые и незаслуженно забытые игры: «в квадрат», «классики», «резиночки».

Детский смех, улыбки родителей. Активные игры на свежем воздухе и никаких гаджетов.

Марина Ивановская, организатор фестиваля:

Мероприятие уникально тем, что в таком формате фестиваль в Беларуси ещё никто не проводил. Невзирая на то, что площадки у нас очень хорошие, дети у нас, в основном, пропадают дома – в гаджетах, в телефонах, в планшетах. И мы захотели это исправить.

На пару часов возвратились в беззаботное детство и родители.

Белоруска:

Замечательный праздник, очень много всего для детей и для родителей, и приятная атмосфера.

Многие подчёркивали: подобные мероприятия нужно проводить почаще. А в это время вместе с отцом наш герой играл в настольный теннис и запускал бумажные самолёты. Уходить с площадки мальчишка отказывался вплоть до окончания мероприятия.