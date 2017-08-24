Бразильские художники разрисовали стену в Минске: фестиваль VULICA BRASIL проходит в столице

Новости Беларуси. Белорусская столица с латиноамериканским колоритом. В самом разгаре фестиваль VULICA BRASIL. Минчане уже могут наблюдать вот такие произведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская столица с латиноамериканским колоритом. В самом разгаре фестиваль VULICA BRASIL. Минчане уже могут наблюдать вот такие произведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минск прибыли 8 лучших уличных художников Бразилии. На протяжении 2 недель они украсят столицу авторскими рисунками. Сюжет выбирают сами.
Это уже 4-й фестиваль. Сфотографироваться с художниками и увидеть процесс работы можно на Октябрьской, Романовской Слободе, Кальварийской и проспекте Машерова.
Данило Тэофило Коста, советник посольства Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь:
2 сентября у нас будет большой оупен-эйр на улице Октябрьской. Он будет очень интересный в этом году. 24 часа будет длиться, и мы приглашаем всех.