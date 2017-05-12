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Беларусь – в финале «Евровидения»: как это было

12 мая 2017 05:46
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Новости Беларуси. Мы в финале «Евровидения-2017». Число 14, под которым белорусы выходили на сцену, стало-таки для Naviband счастливым. Этой ночью в Киеве завершился второй полуфинал песенного конкурса. За победу боролись 18 исполнителей. В финал вышли только 10.

Напэўна, самыя даўгачаканыя словы вечара: «Беларусь в финале!»

Другі паўфінал стаў шчаслівым для Арцёма ды Ксеніi. Іх прыгожая, меладычная і шчырая гісторыя жыцця ўразіла еўрапейцаў. А 14-ы нумар стаў шчаслівым. Яны i самi, напэўна, яшчэ не адчулі ўсю асалоду ад моманту.

Беларусь – в финале «Евровидения»: как это было-1

Naviband:
Раніцай трэба быць ўжо тут. Таму мы хочам выспацца, адпачыць таму што наперадзе фінал.

А іх шматлiкiя фанаты ўжо спяваюць: «Хэй! Хэй!»

Фінал адбудзецца ў субботу вечарам. Naviband падаруюць сваім фанатам яшчэ адну магчымасць адчуць асалоду ад беларускай мовы. Таму будзем чакаць суботы, верыць і балець за Naviband.

# Культура # Евровидение 2017

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