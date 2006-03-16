Беларусь и культурное строительство

Экспозиция о развитии белорусской культуры станет постоянной, а музейщики и деятели искусств обещают еще много подарков.Языком цифр, раритетов и фотографий в Национальном музее истории и культуры сегодня знакомили всех желающих с этапами становления белорусской национальной культуры. В экспозицию вошли достижения республики в области архитектуры, театра, кинематографа и музыки за последние 10 лет. Главное место заняла тема государственной поддержки деятелей культуры и талантливой молодежи, а также реставрация памятников культуры в Мире и Несвиже. Целые стенды посвящены историко-культурному наследию, музеям и библиотекам . Программки и афиши, макеты, благодарственные письма. Среди экспонентов - призы и фото белорусских звезд и даже сценический костюм из фильма "Анастасия Слуцкая>. Многим из этих предметов еще предстоит стать музейными ценностями. Экспозиция о развитии белорусской культуры станет постоянной, а музейщики и деятели искусств обещают еще много подарков.