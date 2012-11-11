Актриса Андреа Ферреоль в Минске: Я тоже, как Мэрилин Монро, сегодня спала без ничего

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает французская актриса Андреа Ферреоль.

Гостья «Листопада» и программы «Неделя» – звезда французского экрана, да и всего европейского кино. Это она блистала с Бельмондо, Депардье, Мастроянни, Де Ниро и Ришаром. На «Листопад» Андреа Ферреоль привезла картину «Отчаяние - путешествие в свет». Но сама не отчаялась, потеряв по дороге в Минск чемодан. Итак, мадам Ферреоль – о кино, еде и самых мелодичных языках мира.

Мадам Ферреоль, Ваше первое путешествие в Беларусь, к сожалению, началось с неприятного инцидента, Вы потеряли чемодан, Вам удалось найти чемодан?

Андреа Ферреоль:

Чемодан еще не прибыл, я очень надеюсь, что он еще долетит, мне обещали, что сегодня вечером это произойдет. Тем не менее, я уверена, что сохраню наилучшие воспоминания о Минске, несмотря на эту небольшую проблему, потому что с самого первого взгляда Минск показался мне очень красивым городом. Очень напоминает мне Париж и Елисейские поля.

Но Вы еще не видели нашей главной французской достопримечательности, у нас есть Эйфелева башня в миниатюре, к сожалению, она находится в самом обычном жилом районе, но я советовал бы Вам посмотреть…

Андреа Ферреоль:

Отлично! Значит мне нужно обязательно вернуться и посмотреть уже страну, не только Минск.

Я с Вами беседую и провожу невольные параллели, белорусская женщина, если бы потеряла чемодан, по-другому бы себя вела. Вы совершенно спокойны, Вы улыбаетесь – это качество только французских женщин?

Андреа Ферреоль:

Мой чемодан становится очень популярным. Теперь весь фестиваль, весь Минск и все СМИ говорят о том, как я потеряла чемодан.

Наверняка он возрастет в цене!

Андреа Ферреоль:

Будучи в Академии искусств, я говорила студентам, что Мэрилин Монро спала в духах Шанель №5 и я вот тоже сегодня спала без ничего и, собственно, с букетом цветов, которые вчера мне подарили.

Ваш приход в кино тоже был достаточно необычным, и одна из Ваших первых ролей была связана с эротическими сценами. Вы, кажется, сыграли проститутку. Это правда? И Вам эта роль помогла стать звездой?

Андреа Ферреоль:

Нет-нет, вы ошибаетесь! В фильме «Большая жатва» моя роль была учительницы школы, которая находила напротив дома, который сняла группа мужчин и они пригласили мою героиню на ужин и героиня осталась.

По поводу эротики в кино и по поводу постельных сцен. Современные режиссеры считают и так принято считать, что успех фильма зависит от наличия в нем постельных сцен. Вы согласны или нет?

Андреа Ферреоль:

Что касается эротических сцен, такие сцены нужны для развития истории, иначе она просто искусственно притянута за уши и это сразу видно. Если они отлично вписываются в историю и без них нельзя обойтись, тогда их нужно и важно оставить, потому что они полностью закрывают весь контекст и задумку фильма.

Что касается фильма «Большая жатва», который касался общества потребления, вот в таком обществе жить невозможно и оно погибает, об этом был сюжет фильма. Там – это было необходимо, чтобы раскрыть этот сюжет.

По поводу еды и белорусских женщин. Если мы сейчас выйдем на улицы и спросим у 10 женщин рецепт белорусского салата оливье, будет 10 совершенно разных рецептов, потому что все готовят по-разному. А Вы нам можете рассказать истинный рецепт салата «Оливье»?

Андреа Ферреоль:

Во Франции аналог этого салата называется «Русским». Я не очень хорошая хозяйка, но об этом не стоит громогласно заявлять. Я очень редко готовлю, если только для друзей и только блюда прованской кухни, потому что я родом из Прованса. Я, будучи южанкой, очень люблю овощи, фрукты, сыры и фактически не ем мяса. Но если мне кто-то расскажет, как готовят салат «Оливье» , то я его обязательно попробую.

Как раз таки майонез, кажется, придумали в Вашей провинции? И у нас принято салаты заправлять майонезом. Вообще принято много есть майонеза, а что бы Вы посоветовали при этом белорусским женщинам?

Андреа Ферреоль:

Первое, что посоветую – убрать майонез из своего рациона и перейти на легкую пищу. Я предпочитаю овощи на пару с добавлением оливкового масла, бокал красного вина не повредит, это обязательная составляющая любого приема пищи, кухня должна быть легкоусвояемой.

Совершенно неожиданно для себя сделал открытие, оказывается, по результатам языкового исследования, французский язык занял первое место по мелодичности, а белорусский – на втором или третьем месте. Зонт, например, у нас - «парасон», мне кажется, оно французское.

Андреа Ферреоль:

Очень интересно, потому что по-французски есть такое слово «парасоль» - оно означает – зонт от солнца.

Наверняка приезд звезды такого уровня не пройдет незамеченным белорусскими режиссерами и, наверняка, Вам сделают предложение - от какого предложения Вы бы сейчас не смогли отказаться? На что будете обращать внимание: на актерский состав, на гонорар, на сценарий?

Андреа Ферреоль:

Прежде всего, я поинтересуюсь, что это за режиссер, чем он знаменит, что он делал до этого. Потом, конечно, почитаю сценарий. Сценарий – это нечто очень важное для меня, если сценарий хороший, красивый и роль, которая мне нравится, действительно хороша, то я не вижу причин, почему я должна отказаться. Единственное, есть языковой критерий, я могу играть по-французски или по-английски, по-белорусски мне будет тяжело, но если сценарий действительно хороший, я обязательно соглашусь и с удовольствием вернусь в Беларусь.

По поводу белорусского языка не согласен с Вами, Вы, буквально, за полминуты нашли параллели во французском и белорусском языке, я думаю, что Вы быстро могли бы выучить белорусский язык. У нас есть город Брест, у Вас тоже есть город Брест. Вы знали об этом?

Андреа Ферреоль:

Да, действительно, я слышала об этом, мне кажется, что хорошая идея сделать французский Брест и белорусский Брест городами-побратимами.

Мне остается пригласить Вас на наш белорусский Новый год, который не обойдется без белорусского, чуть-чуть французского салата «Оливье» и уж на Новый год у нас будет гораздо больше подсветки, на которую Вы обратили внимание.

Андреа Ферреоль:

С большой радостью! Спасибо большое за приглашение!