3 сентября в Полоцке состоится премьера документального фильма «Першадрук»: киноленту снимали в Беларуси, Польше, Чехии и России

Новости Беларуси. В день белорусской письменности в Полоцке состоится премьера документального фильма «Першадрук», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина расскажет о поворотах судьбы легендарного Франциска Скорины и перенесет зрителя на 500 лет назад – во время, когда полоцкий просветитель и гуманист напечатал первую на белорусском языке книгу, совершив тем самым огромный технологический и культурный рывок на восточнослявянских землях. Картина снималась на территории четырех стран: Беларуси, Польши, Чехии и России. Увидеть на широком экране «Першадрук» можно будет уже 3 сентября.