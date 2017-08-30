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3 сентября в Полоцке состоится премьера документального фильма «Першадрук»: киноленту снимали в Беларуси, Польше, Чехии и России

30 августа 2017 06:55
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Новости Беларуси. В день белорусской письменности в Полоцке состоится премьера документального фильма «Першадрук», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина расскажет о поворотах судьбы легендарного Франциска Скорины и перенесет зрителя на 500 лет назад – во время, когда полоцкий просветитель и гуманист напечатал первую на белорусском языке книгу, совершив тем самым огромный технологический и культурный рывок на восточнослявянских землях. Картина снималась на территории четырех стран: Беларуси, Польши, Чехии и России. Увидеть на широком экране «Першадрук» можно будет уже 3 сентября.

3 сентября в Полоцке состоится премьера документального фильма «Першадрук»: киноленту снимали в Беларуси, Польше, Чехии и России-1

# Культура # Фотофакт # День белорусской письменности в Полоцке

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