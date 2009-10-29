В Витебске ищут Тимура Бекмамбетова и Гая Ричи

Своих Тимура Бекмамбетова и Гая Ричи ищут в Витебске — областной Дом кино объявил конкурс на создание любительских социальных рекламных роликов.

Как известно, немало неординарных режиссеров современного кино начинали свой путь в рекламе: Тимур Бекмамбетов, Ридли Скотт, Дэвид Финчер, Гай Ричи. Вот и Дом кино уже во второй раз приглашает креативных любителей снимать видео попробовать себя в роли одного из них и представить на суд жюри свою творческую работу. Участники конкурса не ограничены в тематике и жанре. Ролики о морально-этических проблемах, охране окружающей среды, по пропаганде здорового образа жизни можно смело представлять юным и не очень режиссерам. К возрасту участников организаторы конкурса также не предъявляют никаких требований. Призеры конкурса будут объявлены 19 ноября, а ролик-победитель будет к тому же транслироваться на местном телеканале, информирует БЕЛТА.

Нынешний конкурс «Внимание, мотор!», как и прошлогодний, приурочен к XVI Минскому международному кинофестивалю «Лiстапад», который пройдет с 14 по 21 ноября. В эти же дни в кинотеатрах Витебска планируется немало интересных мероприятий, посвященных пропаганде отечественного кино. Увидят витебские зрители и белорусские фильмы «Инсайт» и «Снайпер», участвующие в конкурсе. Творческая группа «Инсайт» встретится со зрителями в Витебске 17 ноября. Витебская публика сможет оценить и российскую премьеру - фильм «Царь», который откроет показы на минском кинофестивале.