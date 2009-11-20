В тройке лидеров - белорусский «Снайпер»

Предсказать, кто победит в игровом конкурсе кинофестиваля «Листопад» не берутся даже специалисты.

Отечественная картина с каламбурным названием «Новогоднее приключение в июле» и диплом взяли с самым длинным и запутанным названием – за удачное сочетание техники реального кино, анимации и компьютерной техники. Большая часть ленты – компьютерная графика, но и живые сцены начинающим артистам казались высшим пилотажем.

На взрослом конкурсе игрового кино сегодня показ трех кинолент. Картина «Инсайт» Ренаты Грицковой не числилась в фаворитах, хотя уже некоторые пророчат фильму третье место на нынешнем «Листопада». Эта белорусская лента снята в нехарактерном для отечественного кинематографа жанре психологической драмы. Богдан Ступка по фильму странный замкнутый старик меняет взгляд на жизнь профессионального психолога.

Предсказать, кто победит в игровом конкурсе кинофестиваля «Листопад» не берутся даже специалисты. Вчера, например, лидировали шведы, сегодня первая в предварительном рейтинговом списке совместная работа четырех европейских стран: фильм о том, какая она жизнь. Главное же для хозяев фестиваля то, что в тройке лидеров уверенно держится белорусская картина «Снайпер».