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В тройке лидеров - белорусский «Снайпер»

20 ноября 2009 17:58
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Предсказать, кто победит в игровом конкурсе кинофестиваля «Листопад» не берутся даже специалисты. 

Отечественная картина с каламбурным названием «Новогоднее приключение в июле» и диплом взяли с самым длинным и запутанным названием – за удачное сочетание техники реального кино, анимации и компьютерной техники.  Большая часть ленты – компьютерная графика, но и живые сцены начинающим артистам казались высшим пилотажем.

На взрослом конкурсе игрового кино сегодня показ трех кинолент. Картина «Инсайт» Ренаты Грицковой  не числилась в фаворитах, хотя уже некоторые  пророчат фильму третье место на нынешнем «Листопада». Эта белорусская  лента снята в нехарактерном для отечественного кинематографа  жанре  психологической  драмы. Богдан Ступка по фильму странный замкнутый старик меняет взгляд на жизнь профессионального психолога.  

Предсказать, кто победит в игровом конкурсе кинофестиваля «Листопад» не берутся даже специалисты.  Вчера, например, лидировали шведы, сегодня первая в предварительном рейтинговом списке совместная работа четырех европейских стран: фильм о том, какая она жизнь. Главное же для хозяев фестиваля то, что в тройке лидеров уверенно держится белорусская картина «Снайпер».

# Кино # Кино

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