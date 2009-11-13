В субботу стартует «Лiстапад»

Особенность XI форума в том, что на нём будет проведен только конкурс игрового кино.
Билеты на ленту «Царь» Павла Лунгина, которая откроет шестнадцатый международный кинофестиваль, уже поступили в продажу.
Об этом рассказал председатель ТРО Союзного государства, генеральный продюсер и автор идеи создания фильма Союзного государства «Брестская крепость» Игорь Угольников.
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