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В субботу стартует «Лiстапад»

13 ноября 2009 16:50
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На 16 Минском Международном кинофестивале свои флаги поднимут 52 страны.Торжественное открытие состоится во Дворце республики. Впервые за историю форума в трех конкурсных программах будут показаны 158 фильмов.
# Кино # Кино

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