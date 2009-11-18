Продолжается праздник кино под названием «Листопад-2009»

В 1952 году администрация сооружения барачного типа с претенциозным названием «Кинотеатр «Первый» передала белорусскому музею 80 киноафиш сороковых-пятидесятых годов.

30 из них отправились в краеведческий музей, а полсотни на полвека залегли в фондах музея истории Великой отечественной. За это время афиши обрели не только культурную, но и историческую ценность.

Галина Павловская, старший научный сотрудник музея истории ВОВ:

Каждая афиша — это авторская работа художника. Эти афиши воспроизводились потом литографическим образом и издавались многочисленным тиражом, но изначально над каждой афишей работал профессиональный художник. И этот стиль очень знаковый, очень отличительный — так создавались в советское время политические плакаты.

В 1950 году советскими кинематографистами было снято всего 9 кинокартин. Как ни странно, именно упадок отечественного кинематографа дал возможность простому зрителю приобщиться к мировому кино: более ста трофейных зарубежных картин вышли в свободное плавание на советский экран.

Теперь в столице другие афиши и совсем другое кино. Сегодня на большом экране белорусский зритель может свободно увидеть, например, фильм-обладатель гран-при Каннского кинофестиваля о том, что из любой ситуации всегда найдется выход или совместный проект казахских, российских, немецких и французских кинематографистов «Песнь южных морей», о сомнениях и поисках, о том, что человек, в общем-то, сам виновник своих проблем.

Таким был этот день в истории XVI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Но уже завтра белорусские кинотеатры вывесят совсем другие афиши, а белорусские киноэкраны покажут совсем другое кино.