Билеты на ленту «Царь» Павла Лунгина, которая откроет шестнадцатый международный кинофестиваль, уже поступили в продажу.

Фильм покажут в мультиплексе «Беларусь» сразу на трех сеансах. В этом году вся конкурсная программа форума пройдет в Доме кино, а внеконкурсная - в кинотеатре «Октябрь». Детские картины и анимацию по традиции покажут в «Пионере».

Кстати, нынешний «Лiстапад» будет рекордным по числу картин: 270 фильмов из 52 стран за одну неделю. Кроме того, у форума теперь новый директор, а в концепции появились новшества, которые привнесут европейскую утонченность в минский праздник кино.

Ростислав Янковский, председатель Минского международного кинофестиваля «Лicтапад»:

Показы картин, открытие, например, обычно были в зале Дворца, а теперь это будет в пятизальном кинотеатре. В частности, фильм «Царь». Это жестокий фильм, глубокий, мощный. Я не хочу разбираться в деталях, это сделают зрители сами.