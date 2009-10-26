Минский «Лicтапад» ставит новые рекорды

На Международный кинофестиваль в белорусскую столицу на этот раз привезут 270 фильмов из более полусотни стран.

Шестнадцатый год в истории фестиваля, судя по всему, станет переломным: у «Лicтапада» появился новый директор, в концепции форума - несколько принципиальных нововведений. Они придадут минскому фестивалю респектабельный лоск и европейскую утонченность.

В Беларусь приедут Игорь Скляр, Леонид Ярмольник, Татьяна Доронина, Кира Муратова и Кшиштоф Занусси. Откроется форум 14 ноября во Дворце Республики историко-философской драмой «Царь» режиссера Павла Лунгина с Петром Мамоновым и Олегом Янковским в главных ролях.