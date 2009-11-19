Мастер-класс от Киры Муратовой для студентов академии искусств

Народная артистка Украины, режиссер и сценарист – один из немногих гостей фестиваля, кто приехал на «Лiстапад» надолго.

За несколько дней в белорусской столице она уже успела пообщаться со зрителями и журналистами, а также представить свою последнюю работу, картину «Мелодия для шарманки», которая участвует в основном конкурсе 16 «Лiстапада».

Фавориты нынешнего фестиваля неизменны. По итогам пятого конкурсного дня это по-прежнему скандинавские кинематографисты с фильмом «Вечные мгновения Марии Ларссон». На втором месте белорусская картина «Снайпер. Орудие возмездия». Завершает тройку лидеров – грузинский кинофильм «Другой берег».