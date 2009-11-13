«Лiстападзiк» вернул доброе кино

В Минске открылся Международный фестиваль детского и юношеского кино «Лiстападзiк».

Настоящий праздник для детей начался еще до открытия фестиваля. В кинозал юных зрителей проводили клоуны и яркие мультяшки. После торжественного открытия фестиваля маленькие зрители увидели новые выпуски любимого «Ералаша».

Михаил Голубович, председатель жюри международного фестиваля детского и юношеского кино «Лiстападзiк-2009»:

- «Лiстападзiк» возвращает доброе кино. Детское, гуманное, славянское – как угодно называйте его. Но оно доброе. И это очень важно.

«Лiстападзiк» – конкурс разборчивых и неизвестно, кому он отдаст предпочтение. Пока же «лiстападзiку» Илье, который уже успел вжиться в образ фестиваля, больше нравятся зарубежные мультфильмы.

К слову, в отличие от своих предшественников, одиннадцатый «Лістападзік» будет конкурсом только игрового кино. Его участники – восемь фильмов из Беларуси, России, Италии, Голландии и даже Австралии. Кстати, с теплого материка на наш фестиваль приехали впервые. Все эти картины уже были отмечены наградами на других киноконкурсах. Повезет ли им на белорусской земле – определит самое главное и, пожалуй, самое требовательное жюри зрителей. Их всего 7, и все они в основном школьного возраста.

Несмотря на то, что конкурсная программа фестиваля ограничена, художественные и анимационные фильмы тоже примут участие в «Лiстападзiке», только вне конкурса. Так что афиша фестивального ноября – 2009 не станет менее насыщенной.

Впервые за год маленьким жителям Беларуси не надо сидеть у телеэкранов в ожидании. На протяжении всей недели их любимое детское кино будут показывать в кинотеатрах и на больших экранах. А «Лiстападзiк – 2009» это более 50 работ мастеров из 20 стран мира.