«Лiстапад» в Минске: 270 картин из 52 стран

Всем известные и любимые актеры – в этом году их по традиции много. Ведь для них «Лiстапад» – не просто фестиваль кино. Это еще одна возможность побывать в Минске. Традиционно чистом и уже каком-то родном.

Леонид Ярмольник, Народный артист России:

- Я очень люблю Минск, люблю Беларусь — у меня очень многое связано с этим городом. И в последнее время связано с тем, что я делаю в кино.

Александр Адабашьян, актер, сценарист, кинорежиссер (Россия):

- Очень мало возможностей для общения. Работы много, и работа у каждого своя. Бывает, что живешь с людьми в одном доме — я живу в одном доме с Лунгиным, - а видимся очень редко.

Фильмов, которых белорусы еще не видели, в этом году будет рекордное число — более 270 картин мастеров из 52 стран мира. Впервые свои работы покажут Албания, Македония и Хорватия. В списке картин и номинанты на «Оскар» — «Другой берег» грузинского режиссера Георгия Овашвили о жертвах грузино-абхазского конфликта. Драма уже завоевала ряд наград и претендует на золотую статуэтку за «Лучший фильм на иностранном языке».

Георгий Овашвили, режиссёр (Грузия):

- Сюжет фильма основан на реальных событиях. Вначале появилась маленькая новелла, после появился и сценарий этой картины.

Фильмом открытия фестиваля стал «Царь» Павла Лунгина. Это вторая нашумевшая картина режиссера после «Острова». Главные роли в «Царе» сыграли Олег Янковский — кстати, это последняя работа актера, Петр Мамонов и Александр Домогаров.

Премьеру Домогаров прокомментировал сухо.

Александр Домогаров, Народный артист России:

- Моё отношение – это сугубо личное отношение. Могу сказать одно: я рад тому, что судьба подарила мне случай участвовать в этом проекте.

Впрочем, у большинства гостей «Лiстапада» — повышенный интерес к новинкам «Беларусьфильма». Вот и Татьяна Доронина, как и в своей песне, возложила большую надежду на то, что здесь их будет превеликое множество.

Татьяна Доронина, Народная артистка СССР:

- Мне очень хотелось бы посмотреть именно белорусские фильмы, потому что здесь есть замечательная киностудия.

К радости Татьяны Васильевны, нам есть что показать. В конкурсе игровых фильмов «Лiстапада» примут участие две белорусские картины: «Инсайт» Ренаты Грицковой и «Снайпер» Александра Ефремова. У постоянного участника фестиваля в копилке есть все награды, кроме главной.

Александр Ефремов, кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

- У меня была бронза «Листопада», и серебро «Листопада», надеюсь, что когда-нибудь и золото получу. Может быть, не на этом фестивале, на следующем, с другой картиной. В принципе, участвовать в «Листопаде» — это большая честь и ответственность.