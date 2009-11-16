«Лiстапад» помогает молодым режиссерам стать знаменитыми

Это мнение мэтра польского кино Кшиштофа Занусси.

На минский международный фестиваль режиссер привез сразу несколько внеконкурсных киноработ. Кроме Минска, их увидят в Гродно, Мире, Несвиже и других городах Беларуси.

Премьера последнего фильма Занусси, снятого в этом году, недавно прошла в Риме. Однако картина еще не вышла в прокат на его родине — в Польше. Киноленту «Вторичное посещение», по словам знаменитого режиссера, мог снять только он.

Спустя сорок лет Кшиштоф Занусси посетил героев своих первых картин. В этом году он отпраздновал свое 70-летие. По его мнению, кинофестиваль подобный «Листопаду», в первую очередь, — путевка в жизнь для начинающих авторов.

Кшиштоф Занусси, режиссер (Польша):

Если вы окажете кому-то внимание — это может очень помочь молодому кинорежиссеру. Даже если он сделает что-то интересное, то на рекламу никаких денег не будет. Так что в этом смысле фестивали, которые вручают призы, которые могут притянуть интерес публики, имеют огромное значение.