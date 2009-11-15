Лiстапад-2009. День второй

Во всех кинотеатрах Минска начался просмотр конкурсных картин.

Фестивальное утро второго дня началось с «Крыши». Создатель «Ералаша» впервые отказался от юмора и обратился к проблеме, все тех же отцов и детей. В центре внимания «Центрального» была его первая полнометражная работа. Борис Грачевский снимал её два года. В фильме родители в рутине проблем забывают о детях. Картина для режиссера — реальное событие, как и действия в ней. Это трагедия десятилетней давности в Балашихе: три девочки взялись за руки и спрыгнули с крыши жилого дома. Однако Грачевский от трагедии отказался и свой финал переписал с чистого листа.

Борис Грачевский, режиссер (Россия):

Я в процессе понял, что детям такое показывать вообще нельзя, а взрослые смотреть не будут. Поэтому я ввёл образы всех трёх семей, и в конце оставил всех девочек в живых.

Полнометражный дебют Георгия Овашвили проходит сразу в двух городах: Минске и Тбилиси. На родине, в Грузии, его драма «Другой берег» около месяца терпит критику. Это рассказ о 12-летнем беженце, его семья распалась из-за гражданской войны. Мальчик хочет найти отца и убегает от матери. Картину оценили в Армении, Германии, Франции и Турции. В последней фильм отметили за лучшую режиссуру и мужскую роль. Впереди — «Оскар». На соискание премии киноакадемии США «Другой берег» представлен Грузией в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это ему ещё предстоит, а вот Россию Овашвили уже покорил.

Георгий Овашвили, режиссер (Грузия):

Фильм бы показан на кинофестивале «Киношок», где получил специальный приз жюри. Также он демонстрировался во Владивостоке и скоро вновь будет показан в Москве, на фестивале «Ноев ковчег». Российские фестивали приглашают картину, и я очень этому рад.

«Бресткую крепость» на «Листападе» увидеть не удастся. Но проморолик к патриотической драме уже готов. Съемки первого кинопроекта Союзного государства начались в июле этого года. Первая презентация картины состоится в городе над Бугом — в 4 утра 22 июня, уже в следующем году. Кстати, чтобы все выглядело реально, построили клуб и мост, когда-то разрушенные немецкими самолетами, из России специально заказали 25 опытных бутафоров и погоду.

Игорь Угольников, председатель ТРО Союзного государства Беларуси и России:

В это поверить трудно, но это было так. Может быть потому, что мы молились два года подряд 22 июня в 4 часа утра у могил и просили у защитников Брестской крепости разрешения снимать про них фильм.

В течение недели пройдут три конкурса: полнометражных игровых фильмов, неигрового кино, полнометражек для детей и юношества — всего 27 картин. В этом году в кинофестивале принимают участие рекордное количество стран — 52. В билетных кассах уже ажиотаж. Чтобы не остаться на «Листападе» без «кленового» квиточка, о просмотре лучше позаботиться за несколько дней.