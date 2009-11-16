Кира Муратова покорит зрителей простотой своего фильма

В Минске продолжается «Лiстапад-2009».

Художественный фильм «Снайпер. Оружие возмездия» снят в жанре «военный экшн». Динамичная, напряженная картина с параллельными линиями детектива и любовной драмы. Дмитрий Певцов, Мария Миронова, Алина Сергеева, Анна Хитрик и многие другие в фильме с полным набором трюков и эффектных сцен.

Презентация фильма на Минском Международном кинофестивале «Лiстапад» прошла сегодня в двух кинотеатрах. По словам режиссера, Александра Ефремова, волнения перед фестивалем он не чувствовал, так как уже занят работой над новой картиной, однако его ожидание от фестиваля — больше, чем радость участия.

Александр Ефремов, кинорежиссёр:

Конкуренция очень серьезная, но не скажу, что мне близок олимпийский принцип «Главное не победа, а главное участие». Но сам «Лiстапад», его атмосфера мне очень дороги.

Александр Ефремов искренне надеется, что зрители, посмотрев его картину, поймут и осознают, что зло, месть – разрушительны. А вот режиссер и сценарист Кира Муратова собирается покорить киноманов «Лiстапада» простотой своей картины «Мелодия для шарманки».

Кира Муратова, кинорежиссёр:

Я ни на что не рассчитываю, но я думаю, что воспримут очень хорошо. Потому что фильм замечательный. Он такой простой, серьезный и глубокий.

Встречать на железнодорожный вокзал известного режиссера приехал продюсер картины Олег Кохан. Прогнозировать успех фильма Олег не отважился, но сказал следующее.

Олег Кохан, продюсер фильма «Мелодия для шарманки»:

Всегда интересно, как та или иная аудитория в той или иной стране будет воспринимать картину. На Московском Международном кинофестивале был пресс-показ и после него пресс-конференция. И когда журналистам предложили задавать вопросы, в течение нескольких минут все были ошеломлены, не могли ничего спросить, так впечатлило.

Оставшись без матери, двое детей, сводные брат и сестра, убегают в большой город, чтобы найти своих отцов. Алёна и Никита попадают на улицу и борются за выживание в мире, где до них никому нет никакого дела.

Киноманы утверждают, что фильмы – это свободный мир, где можно пережить любую историю с любым финалом. Так ли это на самом деле судить зрителям, которым предоставлен большой выбор картин на фестивале «Лiстапад».