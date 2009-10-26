Флаги 52 стран поднимут на 16-м минском международном кинофестивале «Лістапад»

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 ноября во Дворце республики. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра культуры Беларуси Владимир Рылатко.

Впервые в фестивале участвуют работы кинематографистов из такого большого числа стран, подчеркнул Владимир Рылатко. Популярность этого форума растет, участие в нем считается все более престижным.

В дирекцию кинофестиваля «Лістапад-2009» поступили 270 заявок, впервые за историю фестиваля в трех конкурсных программах будут показаны 158 фильмов из 45 стран мира. Состоятся 100 фестивальных мероприятий, 55 из которых - в регионах.

Как сообщает БЕЛТА, на фестивале пройдет конкурс полнометражных игровых фильмов, конкурс неигрового кино, конкурс полнометражных игровых фильмов для детей и юношества. Конкурсные программы будут оценивать 4 профессиональные команды жюри. Международное жюри игрового кино возглавит известный российский режиссер Павел Чухрай. Председателем жюри кинопрессы будет главный редактор журнала «На экранах» (Беларусь), Людмила Перебудова. «Главный судья» международного жюри неигрового кино - режиссер Алексей Погребной (Россия). Международное жюри детских и юношеских игровых фильмов возглавит художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра Михаил Голубович. Решение, кто получит главный приз – «Золото «Лістапада», примут зрители. Председатель зрительского жюри - ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Борис Светлов.

Владимир Рылатко отметил, что впервые на открытие и закрытие фестиваля будут продаваться билеты. Торжественные церемонии пройдут во Дворце республики, а фильм открытия «Царь» Павла Лунгина будет демонстрироваться в 5 залах кинотеатра «Беларусь». Эту картину с участием Петра Мамонова и Олега Янковского также получат возможность увидеть зрители. Стоимость билетов на гала-концерты открытия и закрытия во Дворце республики от Br7 тыс. до Br20 тыс., на кинопоказ фильма «Царь» - Br10 тыс.

Накануне старта 16-го «Лістапада» в кинотеатре «Пионер» 13 ноября откроется детский кинофестиваль «Лістападзік». В детском конкурсе участвует белорусская картина «Новогодние приключения в июле» Елены Туровой и Ивана Павлова.

В конкурсной программе игрового кино примут участие две работы «Беларусьфильма»: «Инсайт» Ренаты Грицковой и «Снайпер. Оружие возмездия» Александра Ефремова.

Фестиваль «Лістапад» пройдет с 14 по 21 ноября. Его бессменный председатель - народный артист СССР и Беларуси Ростислав Янковский. Директором фестиваля в нынешнем году стала Александра Захаревич.