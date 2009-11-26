Боевой гипноз против коз: премьера фильма

Российский прокат под названием «Безумный спецназ» начнётся 10 декабря. Интересно, что комедия имеет высокий рейтинг в международной кинопрессе — целых 80%.

На минувшем Венецианском кинофестивале состоялись премьеры сразу двух фильмов, с которыми связано имя Джорджа Клуни. В чёрной комедии Джорджа Содерберга «Информатор» Клуни был исполнительным продюсером, а в фильме «Боевой гипноз против коз» он был одним из главных героев.

Фильм с названием «Боевой гипноз против коз» является экранизацией книги британского журналиста Джона Ронсона. Это своеобразный вариант приключений бравого солдата Ивана Чонкина, другими словами, комедия-пародия на те боевые действия, которые США ведут в Ираке. Автор сюжета предлагает посмеяться на специальным подразделением, которое было основано в США ещё 30 лет назад и сражается с помощью сверхъестественных способностей. Они становятся невидимыми, проходят сквозь стены и убивают козлов одним только взглядом. Рядом с Джорджем Клуни служат герои Кевина Спейси и Джеффа Бриджеса.

Однако на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля внимание медиа привлёк сам Клуни, случился даже небольшой скандал. Пресс-конференция начиналась обычно, журналисты задавали банальные вопросы о том, как возникла идея экранизации, почему она возникла, кто писал сценарий и так далее, участники давали банальные ответы, которые звучат на всех подобных мероприятиях.

Джордж Клуни:

- Мы объявляли о нашем намерении снять эту ленту уже давно. Когда-то я участвовал в съёмках серьёзного фильма про войну на Востоке, теперь участвую в пародии.

Настоящая же пародия была в зале. Один из журналистов сказал, что он гей, разделся и предложил себя в качестве жены для Джорджа Клуни. Эта шутка основывалась на том, что Клуни неженат и прячет свою жизнь от прессы.

Актёр не спешил с ответом, понимая, что любой скандал — это отличная реклама. А потом заявил: «У вас был шанс спросить что-нибудь стоящее, вы его не использовали. С другой стороны, ваша антреприза несколько оживила ход конференции. Правда, я смотрю, как вы там болтаетесь, и чувствую, что шутка слишком затянулась». После было несколько более содержательных вопросов и ответов.

Джордж Клуни:

- Знаете, на самом деле этот фильм не про иракскую войну. К слову, слово «Ирак» можно заменить на «Вьетнам», а слово «солдаты» — на хиппи, многие диалоги основываются на пацифистских анекдотах эпохи хиппи.

«Возможно, что «вьетнамский синдром» ещё не вылечен», — сказал Джордж Клуни и вся компания создателей отправилась на выход, разумеется, не отказывая в автографах.

Кстати, несколько слов о самом фильме. Одном из центральных линий сюжета является исследование, которое ведёт журналист в исполнении Эвана Макгрегора — он буквально преследует героя Клуни. Они вместе едут в пустыню, где экстрасенс как будто выполняет секретное задание.