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Алиса в стране чудес

17 октября 2009 17:41
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Новая версия от режиссера-сказочника Тима Бертона.

Нетрудно узнать в этом сюжете сказку Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». Правда, создатели решили не делать фильм детским. Этой Алисе 19 лет. Ее образ создала девушка из Австралии Мия Васюковская. Героиня как будто сбегает от глупого предложения вступить в брак с потомком местного лорда. Вслед за кроликом она попадает в фантастический мир, там встречает Чеширского кота, гусеницу по имени Авессалом, белую и красную королев, крутит шуры-муры с шляпником. Роль шляпника исполняет Джонни Дэпп.

Алиса в стране чудес

Мировой прокат «Алисы в стране чудес» начнется только весной, в марте 2010 года.  В формате 3D.

Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес

# Кино # Кино

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