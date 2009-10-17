Новая версия от режиссера-сказочника Тима Бертона.

Нетрудно узнать в этом сюжете сказку Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». Правда, создатели решили не делать фильм детским. Этой Алисе 19 лет. Ее образ создала девушка из Австралии Мия Васюковская. Героиня как будто сбегает от глупого предложения вступить в брак с потомком местного лорда. Вслед за кроликом она попадает в фантастический мир, там встречает Чеширского кота, гусеницу по имени Авессалом, белую и красную королев, крутит шуры-муры с шляпником. Роль шляпника исполняет Джонни Дэпп.

Мировой прокат «Алисы в стране чудес» начнется только весной, в марте 2010 года. В формате 3D.