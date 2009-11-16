16 ноября в минских кинотеатрах - игровое кино

«Лiстопад-2009» продолжается.

В «Центральном» свою картину «Снайпер. Оружие возмездия» презентует белорусский режиссер Александр Ефремов. А в Доме кино – «Мелодия для шарманки» Киры Муратовой.

Для детей показ фильмов в «Пионере» продолжает «Лiстападзiк».

А польский режиссер Кшиштоф Занусси привез в Беларусь сразу несколько своих работ. Кроме Минска, его картины увидят в Гродно, Мире, Несвиже и других городах страны. В этом году мэтр кино, телевидения и театра отпраздновал свое 70-летие. Но по-прежнему полон творческих замыслов.