Здесь водится вертлявая камышовка. Чем ещё заказник «Споровский» удивляет туристов?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Еще лет 10 назад выходные на болоте казались диковинкой. А сейчас за порцией чистейшего кислорода и идиллией отправляются все больше и больше белорусов. Сегодня мы предложим новый маршрут «В краю вертлявой камышовки».

На берегах Ясельды расположился биологический заказник «Споровский». Низинное открытое осоковое болото почти осушили в Европе. А у нас сохранили. Тростниковые джунгли стали родным домом для краснокнижных растений, насекомых, зверей и птиц. Это захватывающая планета приключений.

Дмитрий Журавлев, орнитолог:

Верховые – это там, где мы привыкли собирать клюкву, это Ельня. Оно выпуклое вверх. Это же, наоборот, вниз, и там вода скапливается. Причем осока здесь специальная должна быть для этого болота. Это осока острая. Болото низинного типа, оно интересно тем, что оно цветет практически круглый год. Ульи часто привозят не только на гречиху и липу, но именно на низинные болота, и там пчелы могут не так много меда, но круглый год собирать это разнотравье.

От такого природного парфюма трудно устоять. Колышутся стены из камышей. Зеленый рай очаровывает. Неспроста здесь решили проложить экотропу длиной в 1,5 километра. Ступать по деревянной дорожке и познавать мир – одно удовольствие. Безбарьерная среда доступна всем. Дмитрий Журавлев:

Здесь сделали трубы достаточно большие. Когда весенний паводок, летняя межень, поднимается вода, они тоже немного приподнимают тропу. Тропа не покрывается водой, немножко комфорт остается, ты можешь в легкой обуви пройти по тропе.

Вячеслав Данилкович, местный житель:

Здесь было полное болото, по пояс воды. Просто сейчас уровень воды намного упал. Анастасия Макеева:

Кого тут можно встретить? Вячеслав Данилкович:

Диких уток, лебедей, белые и черные цапли.

Наталья Анисимова:

Мы родом из Березовского района. У нас тут бабушки и дедушки жили, мы всегда с детства приезжали на речку. Не было такой красоты. Сейчас экотропу очень интересно сделали, детям и взрослым интересно. Каждое лето приезжаем и открываем что-то новое для себя.

Уголок Полесья стал «седьмым небом» для 123 видов пернатых. Здесь же гнездится вертлявая камышовка. Эта птичка-невеличка семейства воробьиных на грани исчезновения. Ее даже меньше, чем африканских слонов. Она занесена в Международную Красную книгу. Чтобы познакомиться поближе и попасть на птичий концерт, лучше всего приезжать весной или в начале лета.

Дмитрий Журавлев:

Заказник «Споровский» образовался более 20 лет назад и в первую очередь для охраны вертлявой камышовки. Эта птица живет только на осоковых болотах. Если эти места нарушатся, то и вид исчезнет. Еще из охраняемых видов здесь постоянно встречается болотная сова и большой веретенник. Болотная сова – интересный вид тем, что его можно увидеть и днем. Мы привыкли, что совы – это ночные виды, а болотная охотится в сумерках.

Посмотреть сериал из дикого мира помогут бинокли и смотровые вышки. Здесь можно увидеть лося, косулю, полевку, ондатру, ласку, горностая, американскую норку и многих других. Информационные стенды заменят гида. Так, бобр – отменный инженер. Строит плотины длиной в сотни метров. Его острые оранжевые зубы самозатачиваются и растут всю жизнь со скоростью 1 миллиметр в день. В режиме онлайн и стрекозы. Эти «воздушные пираты» появились задолго до динозавров. Сегодня их крылья не достигают 70 сантиметров. Но в «Споровском» их огромное разнообразие. Фотомодель точно найдете.

Во-первых, экологическое развитие детей, подростков.

Камышовку видела. Желание загадала.

Александр Матиевский:

Идешь с открытым ртом и смотришь по сторонам, радуешься, хочется идти и дальше.

Во время прогулки можно собрать зеленую аптечку и чайный сет. Здесь растут окопник, аир, Иван-чай, болотная мята. По сравнению с домашней, немножко горчит, поэтому много не добавляйте в чашку. Местные жители подскажут, что увезти в корзинке.

Валентина Микитич, местный житель:

Окопник при переломах очень хорошо. Хорошо, когда настойка и когда начинает болеть горло, очень хорошо выполаскивает. Кульминация маршрута – две паромные переправы. Речное такси соединяет берега Ясельды. Есть свои капитаны, но если вы захотите поуправлять, вам дадут возможность совладать с природой. Ощущения незабываемые. Вода купается в бликах, повсюду кувшинки. Только успевай ловить кадры нетронутой. По выходным прокатиться на аттракционе выстраиваются очереди.

Даниил Журавлев, паромщик:

Небольшой инструктаж. Руки, ноги бережем, куда попало не суем. Те, кто умеют плавать, держат тех, кто не умеет плавать. Анастасия Макеева:

Какой инструмент используете? Даниил Журавлев:

Простой, рычажный, как знают, рычаг может перевернуть мир, поэтому спокойненько зажимаем трос и тянем, и паром плывет, главное, чтобы ноги не скользили. Анастасия Макеева:

Глубоко здесь? Даниил Журавлев:

Несильно, с головой, конечно, уйдете, но не утонете.

Продолжить путешествие можно на лодках, байдарках, велосипедах, лошадях. Перевести дух в беседке, а затем отправиться на рыбалку на Споровское озеро. Местные хозяюшки зажаривают карасей на соломке, знатно фаршируют щучку и танцуют польку. Так что можно устроить полесский этно-тур.

Споровские озера, Черное озеро, Белое озеро, там очень красиво и хорошо. Можно туда съездить на отдых, на природу. Дмитрий Журавлев:

Идея была сделать экотропу в виде сердечка, планируется дальше сделать еще один овал экотропы и добавить 2,5 километра. Недалеко здесь есть хата бобра, вот возле бобра будет проходить. В гостях у бобра.

Не за горами осень. Экотропа нальется сочными красками, как яблочко. Просто вбейте в навигатор деревня Высокое Березовского района и улетайте за вдохновением. Проветривать мысли от большого города очень полезно.