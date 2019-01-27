Белорусские фигуристы Кубликова и Гулицкий поблагодарили за поддержку на ЧЕ в Минске

Новости Беларуси. Выступавшая за Беларусь на ЧЕ в Минске Анна Кубликова поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Спасибо большое всем болельщикам за поддержку и веру! Отдельное спасибо всей нашей команде тренеров, моей семье и Юре! Это было незабываемо», – поделилась чувствами фигуристка.

Партнёр Анны Юрий Гулицкий также поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо тренерам. Спасибо зрителям. Спасибо Ане. Это было круто и незабываемо! Работаем дальше!», – написал спортсмен в Instagram.