Традиционное блюдо на новогоднем столе. Готовим «Оливье» по авторскому рецепту

Александра Каштанова, ведущая:

Прямо сейчас я буду готовить одно очень необычное блюдо. Для этого мне понадобится ряд продуктов, один из которых – зеленый консервированный горошек. Еще нам нужен будет отварной картофель, морковь, вареная колбаса, петрушка, яйца и маринованные огурцы. Я добавляю еще свежие огурцы, они придают салату некую легкость. Итак, начинаем нарезать наши продукты.

Первым делом у нас в ход пойдет огурец. Резать ингредиенты нужно относительно горошка. Так как у нас оказался горошек маленький, то и сами ломтики огурца должны быть под стать ему. В нашей семье салат «Оливье» очень любят, но есть одна загвоздка: каждый любит его со своим ингредиентом. Кто-то любит с креветками, кто-то – с колбасой, кто-то – с отварным языком, кто-то – с телятиной. Я люблю – с колбасой, поэтому сегодня наш салатик будет с колбаской.

Как известно, в год Быка на столе должно присутствовать очень много зелени или же овощей. Поэтому ваш салат вы можете сделать просто вегетарианским и убрать из него мясные составляющие, но тогда это будет не настоящий «Оливье», а просто салат с горошком. Наш огурец отправляем в емкость, где будет салат, и теперь переходим к маринованным огурцам. Их будем нарезать такими же кусочками, как наш горошек.

У этого салата очень много названий: во Франции его называют «Русский салат», также он известен, как салат «Традиционный», «Столичный», «Мясной» или же «Классический салат с горошком». В общем, названий очень много. Яиц и картофелин в салате должно быть столько, сколько гостей будет у вас за столом. У меня три человека, поэтому все со мной понятно, меня ждет очень веселый и насыщенный праздник.

Теперь переходим к картофелю. Оказывается, есть один секрет в приготовлении «Оливье». Чтобы картофель не слипался, овощи должны быть охлажденными. Картофель отправляем к нашему будущему салатику и продолжаем его нарезать. Это, кстати, мой самый нелюбимый ингредиент, когда готовишь «Оливье», потому что не получается у меня идеально нарезать этот овощ. А вот бабушку моя могла это делать очень красиво и качественно, как говорят «картофелина к картофелине». В детстве мне давали колбасу, я ее резала такими кусочками, какими считала нужно. Поэтому иногда из салата «Оливье» можно было легко сделать бутерброд.

Теперь морковь. Она, в принципе, тоже режется очень быстро, так что совсем скоро наш волшебный праздничный салат будет готов.

Мы почти приближаемся к финишу. На очереди колбаса.

Теперь мы с вами порадуем нашего металлического быка, который любит зелень, и добавим в «Оливье» немного петрушки. А сейчас отправляем зелень в наш салат, чтобы металлический бык был счастлив и одобрил блюдо, которое будет стоять на новогоднем столе.

На очереди наш последний ингредиент: заправляем салат майонезом. Салат «Оливье» получился.