Главное – не выпасть из реальности: что нужно знать о Pokemon Go

Новости Беларуси. Суперпопулярная мобильная игра Pokémon Go добралась до Беларуси. Отсутствие официального релиза в нашей стране не помешало продвинутым юзерам сменить настройки своих смартфонов, чтобы скачать игрушку. В разных городах стали появляться парни и девушки, которые в самой что ни на есть реальности ищут…покемонов. Помните этих вымышленных монстров из популярного в 90-х японского мультфильма? Пичу, Пикачу, Райчу, Бульбозавр и другие – они обладали (и в этой игре обладают сегодня) сверхъестественными способностями: пускали газ, дышали огнем, ударяли током…

В чем суть? Вы разыскиваете покемонов, тренируете их, сражаетесь с соперниками, вступаете в команды/фракции, захватываете ключевые точки, сражаетесь с другими тренерами – такими же геймерами. Как это работает? С помощью Интернета и GPS приложение определяет ваше местонахождение и «разбрасывает» покемонов в округе. Вы их увидите на экране телефона через свою видеокамеру. Если найдете, конечно! Потому что в игре нет прямого поиска – приложение укажет приблизительное место, а дальше – подсказки: шевелящиеся на карте листья, трава и другие движения. При этом картинка – реалистичнее некуда: работает система наложения виртуальных образов на изображение реального мира, то есть покемона вам «впишут» прямо в городской пейзаж.

В чем подвох? В графическом плане игра шикарна. Во взаимодействии с реальностью – может причинить физический вред.

Например, в США Pokémon Go официально признали травмоопасной после ряда ДТП: водители, в погоне за виртуальными покемонами, забыли, что находятся на реальной дороге. И это не говоря о том, что увлеченные геймеры способны затоптать друг друга в схватке за персонажами, которых хитрое устройство способно одновременно показывать всем находящимся в зоне доступа пользователям. Такой факт имел место быть в Центральном парке Нью-Йорка, где сотни человек устроили давку, пытаясь найти очень редкого покемона Вапореона. С призывами быть аккуратнее во время игры в Pokemon Go к геймерам обратились и белорусские власти. Игорь Шуненич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Молодежь переместила свои интересы из реального мира в виртуальный. Мы обеспокоены тем, что это может вылиться в какие-то чрезвычайные происшествия с точки зрения общественной, личностной, дорожной безопасности. Поэтому тут я могу дать совет молодежи: быть более внимательными в общественных местах и не забывать о личной безопасности. О том, что ловить покемонов вблизи энергетических объектов смертельно опасно, фанатам мобильных развлечений напомнило в своем Facebook и Минэнерго Беларуси.