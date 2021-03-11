Девушку не раз банили в соцсетях из-за внешности. Ведь отличить её беглым взглядом от Мэрилин Монро почти невозможно

Девушку пять раз банили в соцсетях за две недели. Из-за внешности её принимали за Мэрилин Монро и считали, что нарушаются права актрисы. Как сообщает The Sun, 34-летняя Изабелла Блисс работает моделью, танцовщицей и является создателем шоу «Одна ночь с Мэрилин». Некоторое время назад Блисс выпустила свою серию косметики и начала продвигать её через Instagram.

Фото: instagram.com/miss_isabella_bliss

В этот момент и начались проблемы. Сотрудники Instagram сначала без разговоров забанили страницу Изабеллы, а потом, когда девушка объяснила им ситуацию, потребовали, чтобы Блисс прямо в аккаунте написала, что она – не Мэрилин Монро. «Это почти оскорбительно, что Instagram и Facebook думают, что люди принимают меня за женщину, которая умерла в 1962 году», – негодовала Изабелла.

Фото: instagram.com/miss_isabella_bliss и instagram.com/marilynmonroe

В итоге сотрудники компании осознали, что совершили ошибку и принесли свои извинения. Однако их тоже легко понять, ведь отличить Блисс от Монро невнимательным взглядом довольно трудно. Кроме того, Изабелла время от времени при помощи макияжа или похожей одежды специально усиливает сходство со звездой 20 века.

Фото: instagram.com/miss_isabella_bliss и instagram.com/marilynmonroe

Если же Блисс не входит в образ Мэрилин, то разница между ними вполне заметна.

Фото: instagram.com/miss_isabella_bliss