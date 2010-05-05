Видео. Премьера в Купаловском театре – «Не мой» по повести Алеся Адамовича

Реальная история военных лет, положенная в основу повести Алеся Адамовича «Немой» стала фундаментов для размышлений на тему войны, любви, справедливости для труппы Купаловского театра и режиссера Александра Гарцуева.

Годы войны. Маленькая деревушка, в которую приходят немцы. И среди них — юный, неопытный, воспитанный в семье пастора Франц. Он встречает белорусскую девушку Полину и ради нее идет на преступление, на скитания под чужим именем и смерть.

Александр Козелло, артист:

Как правило, все, что касается данной тематики причесано на одну сторону. В этом смысле материал повести Адамовича уникален, потому что это – прическа с пробором на обе стороны.

Алесь Адамович, участник и свидетель военных событий, умел сказать об этом времени то, о чем молчали другие. Его произведения не имеют богатой сценической истории, можно вспомнить лишь спектакль «Возвращение в Хатынь» на сцене Русского театра. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы создают собственную версию одного из последний произведений писателя.

Елена Иванникова, актриса:

Этот спектакль — небольшая частичка, попытка режиссера найти истину в этом историческом периоде.

Центральные образы исполняют молодые, но уже известные актеры. Валентина Гарцуева и Александр Козелло создают образы очень юных, еще не поживших, но очень глубоких, сильных и добрых людей.

Александр Козелло, артист:

Сложно себя представить в таких обстоятельствах, для того чтобы сравнивать. Очень сложно, но глубина души у Франца очень велика.

Тема войны остается для нашего народа одной из самых болезненных и притягательных. И удивительное дело — всегда находится это новое, настолько необъятная и глубокая эта тема, настолько велико поле для художников и артистов, чтобы еще и еще раз поговорить о войне.