Видео. Фитнес Latino: в зависимости от интенсивности тренировки за час можно сжечь более 500 калорий

Для многих людей традиционные занятия фитнесом ассоциируются с бесконечными часами тренировок и монотонным повторением упражнений. Поэтому все большей популярностью в минских спортивных клубах пользуются экзотичные виды. Например – фитнес Latino – коктейль из латиноамериканских ритмов и нагрузки на все виды мышц.

Привести себя в тонус и при этом научиться танцевать. Фитнес Latino – это специально разработанная программа, которая идеально подойдет для любителей латиноамериканских танцев и тех, кто просто хочет быть в подтянутой форме и отличном настроении. При этом не обязательно иметь за плечами опыт танцора или обладать безупречным чувством ритма. Главное – не стоять на месте.

Юлия Нехвядович, инструктор танцевального направления Latino:

Танцевальное занятие в фитнесе построено по принципу всех фитнес-уроков. То есть у нас есть непрерывное движение на протяжении всего занятия. Танцевальная же школа отличается тем, что мы, например, взяли какой-то базовый элемент: 2-3 движения, но мы их можем отрабатывать на протяжении всего занятия.

Такие фитнес-занятия составлены на основе клубных латиноамериканских танцев: самбы, ча-ча-ча, румбы. И так как среди поклонников этого вида фитнеса главным образом представительницы прекрасного пола, то разучиваются исключительно сольные женские партии.

Чтобы усвоить все основные комбинации и чувствовать себя в своей тарелке, новичку потребуется как минимум полгода регулярных занятий. Зато результат будет налицо.

Юлия Нехвядович, инструктор танцевального направления Latino:

Мышцы прорабатываются все. Гармонично развивается тело, потому что в танце двигается все тело. Также развивается координация, музыкальность.

У занятий Latino масса преимуществ. Во-первых, вам каждый раз приходится осваивать незнакомые движения. Организм получает очередную порцию нагрузок. В зависимости от интенсивности тренировки за час можно сжечь более 500 калорий.

Одновременно улучшается кровообращение и обмен веществ, развиваются дыхательная и сердечно-сосудистые системы.

Во-вторых, зажигательная музыка, чувственные, страстные движения в порыве танца захватывают и увлекают. Ведь согласитесь, заниматься фитнесом, представляя себя роковой аргентинской красоткой, намного интересней, чем поднимать гантели в тренажерном зале?

Для занятий вам понадобится спортивная форма из натуральных тканей и удобная обувь.

Но это правило – для будней. Показать свое мастерство и новую фигуру поклонницы Latino любят и на специальных вечеринках.

Поэтому латино – это больше, чем новый вид фитнеса. Благодаря ему вы не только похудеете, исправите осанку, научитесь владеть своим телом, но и, наверняка, откроете для себя новую культуру и невиданный артистический талант.