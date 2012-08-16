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В Минском почтамте открылась ярмарка-продажа филателистической продукции. Собраны белорусские марки с 1992 года

16 августа 2012 20:05
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Новости Беларуси. В столичном почтамте открылась ярмарка по продаже филателистической продукции. Для удобства клиентов она работает в режиме самообслуживания. Горожанам кроме открыток, марок и конвертов предложат и серии карточек для нового международного движения «посткроссинг». Работать выставка будет на постоянной основе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Гвоздева, заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:
«Белпочта» сегодня выпускает сувенирную продукцию, которую по достоинству оценили наши бизнес-партнеры и бизнес-организации. Создана книга в кожаном переплете, в которой собраны все марки Республики Беларусь с 1992 года. Это издание может стать достойным подарком для зарубежного бизнес-партнера. 

# Посткроссинг # Фотофакт # Хобби

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