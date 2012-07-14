Посткроссинг, международный обмен почтовыми открытками, отмечает 7-летие. В Беларуси более 12 тысяч посткроссеров

Новости Беларуси. Открытки-путешественницы. Международному движению посткроссинг исполняется 7 лет. Белорусские любители открыток присоединились к празднованию: они собрались вместе, чтобы обменяться презентами, а также поучаствовать в мастер-классе по кардмейкингу – созданию карточек своими руками.

Как только Владимир узнал о существовании посткроссинга, обмена почтовых открыток по всему миру, решил приобщить к этому движению как можно больше людей. Молодой человек вместе с друзьями разрабатывает дизайн открыток.

Владимир Андреенко, посткроссер:

Мы решили, что это круто, это арт, фан, новые друзья, новые знакомства. Очень классно получать открытки из других стран, когда люди тебя не знают. Они рассказывают о своем городе, хобби.

Идея по созданию проекта посткроссинг была воплощена в жизнь 7 лет назад в Португалии. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте. После этого нужно отправить почтовые открытки пяти незнакомым людям, адреса которых предложит система. И ждать ответа, который может прийти с любого уголка планеты.

Посткроссеры:

Открытка – это, как небольшое виртуальное путешествие в новую страну, туда, куда, может, не получится никогда попасть.

Это всегда маленький восторг, еще одна открытка в большой коллекции. Все равно каждый раз всматриваешься в марку, вчитываешься в каждое слово. Это душа человека, его особенный почерк.

К международному движению присоединилась и школьница Вика. Говорит, посткроссингом увлекается весь класс. Сама девушка отправила и получила порядка 100 открыток. Вся романтика заключается в том, что именно в подписанных от руки почтовых карточках таится частичка души автора.

Виктория Жлобич, посткроссер:

Вот например, открытка, которая мне очень понравилась, потому что девушка из Китая пишет на английском, китайском и русском языках.

Сейчас в проекте участвует практически все страны мира. По рейтингу отправленных открыток Беларусь занимает 8 место. В нашей стране количество посткроссеров насчитывается более 12 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство посткроссеров любят открытки подписанные, с указанием адреса, даже с немного помятыми уголками, то есть настоящие открытки-путешественницы, которые передают дух времени и колорит страны.