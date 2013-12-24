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Новогодние игрушки из лука и мандарин. Мастер-класс от молодого дизайнера Анастасии Аксеновой

24 декабря 2013 14:27
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25 декабря - Рождество. Преобразился город, самое время задуматься о наряде для своей хвойной красавицы – новогодней елки. Стеклянные игрушки хоть и классика, но именно игрушки, сделанные своими руками, согреют душу и сделают елку неповторимой. Сделаем модной нашу елку и создадим игрушки из лука и мандарин. Такие незамысловатые материалы найдутся дома у каждого.

Возьмите бусины, кружево, ленты и стразы, проволоку, швейные булавки и ножницы. Начнем аппетитный мастер-класс.

Анастасия Аксенова, дизайнер:
Сегодня мы будем делать флористические дизайнерские игрушки. Предварительно очищаем лук от шелухи, измеряем его диаметр и отрезаем кусочек кружева, который необходим нам для украшения...

По периметру закрепляем полоску кружева булавками.  Берем крупные стразы и начинаем выкладывать крупный рисунок. Чувствуйте себя художников. Тонкими булавками стразы довольно легко прокалывать.

Для того, чтобы сделать крепление для новой игрушки, берем тонкую проволоку, сгибаем ее пополам и прокалываем через всю луковицу. Более широкой полоской кружева обматываем само крепление, закрепляем булавками и закрепляем в удобную петельку.

Осталось украсить игрушку воздушным бантиком из ленты.

Такую же операцию проделываем и с мандарином. Декорируем его стразами и не забываем проявлять фантазию, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

# Подарки # Хобби # Анастасия Аксенова

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