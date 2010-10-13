Метод ведения жестких переговоров от чемпиона мира по тэквондо Андрея Стеганцева

Средний класс паркует свои автомобили у средней школы. Здесь офисных работников учит драться чемпион мира по тэквондо Андрей Стеганцев. Этот курс он называл «ведением жестких переговоров».

Дмитрий, ученик:

Подойдут к вам на улице и попросят «закурить» и тут же начнутся жесткие переговоры, кто, кому, сколько должен дать (улыбается- прим. ред.)... На самом деле имеются в виду деловые переговоры. Я вот фрилансер и на меня иногда пытаются давить, даже психологически, чтобы меньше заплатить или вообще не заплатить за работу.

Андрей Стеганцев, сенсей:

Тот, кто умет громко открыто кричать, тот умеет управлять силой. Бывают ситуации, когда необходимо взять под контроль кого-то. Не бояться это сделать.

Тренер хочет, чтобы каждый из учеников вызвал на бой «вожака стаи», будь то директор, босс или начальник отдела. Чтобы сотрудник стал первобытным человеком. Когда кулаки летают в сантиметре от лица противника – это упражнение на то, как не реагировать на выпады начальства. Особое знание – уметь не наносить, а пропускать удары.

Новый стиль, который создал Андрей, идеально подходит для тесного офиса, прямой удар в челюсть здесь мало что решает, их учат напрягать извилины, чтобы выдерживать мозговые штурмы, хамское поведение коллег и самому переходить в наступление.