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Метод ведения жестких переговоров от чемпиона мира по тэквондо Андрея Стеганцева

13 октября 2010 13:30
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Средний класс паркует свои автомобили у средней школы. Здесь офисных работников учит драться чемпион мира по тэквондо Андрей Стеганцев. Этот курс он называл «ведением жестких переговоров».

Дмитрий, ученик:
Подойдут к вам на улице и попросят «закурить» и тут же начнутся жесткие переговоры, кто, кому, сколько должен дать (улыбается- прим. ред.)... На самом деле имеются в виду деловые переговоры. Я вот фрилансер и на меня иногда пытаются давить, даже психологически, чтобы меньше заплатить или вообще не заплатить за работу.

Андрей Стеганцев, сенсей:
Тот, кто умет громко открыто кричать, тот умеет управлять силой. Бывают ситуации, когда необходимо взять под контроль кого-то. Не бояться это сделать.

Фото. Метод ведения жестких переговоров от чемпиона мира по тэквондо Андрея Стеганцева

Фото. Метод ведения жестких переговоров от чемпиона мира по тэквондо Андрея Стеганцева

Фото. Метод ведения жестких переговоров от чемпиона мира по тэквондо Андрея Стеганцева

Тренер хочет, чтобы каждый из учеников вызвал на бой «вожака стаи», будь то директор, босс или начальник отдела. Чтобы сотрудник стал первобытным человеком. Когда кулаки летают в сантиметре от лица противника – это упражнение на то, как не реагировать на выпады начальства. Особое знание – уметь не наносить, а пропускать удары.

Новый стиль, который создал Андрей, идеально подходит для тесного офиса, прямой удар в челюсть здесь мало что решает, их учат напрягать извилины, чтобы выдерживать мозговые штурмы, хамское поведение коллег и самому переходить в наступление.

# Хобби

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