Мать, дочь и сын вышивают крестиком картины

Как оказалось, самым популярным способом вышиванием рисунка у минчан является вышивкам крестом. Еще в эпоху первобытной культуры, люди стежками сшивали одежды из шкур животных, используя каменные иглы. С уверенностью можно говорить, что этот вид рукоделия корням уходит в эпоху первобытной культуры.

Елена Шамкалович, продавец-консультант:

Вышивка крестом – это самый популярный способ вышивания, и с каждым годом он приобретает все большую популярность.

Первое, на что необходимо обратить внимание – это размер вышивки, который должен соответствовать вашему уровню. Также в наборе очень важна схема, по которой вы будете вышивать свой рисунок. Если на схеме присутствуют символы, то они должны быть контрастными и крупными, чтобы вы могли легко их прочитать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кстати, в Минске живет семья, для которой вышивка крестом стала любимым занятием.

Анастасия Шаркевич:

Муж как-то пошутил, что осталось только мне взять пяльцы в руки – и будет полная вышивающая семья.

Научиться вышивать крестом может каждый желающий. Но одного желания в данном случае – мало. Ведь в этом виде рукоделия главное: точность и терпение. Не каждый взрослый человек сможет провести за вышивкой и полчаса, а эти маленькие минчане поражают своей силой воли и усидчивостью. Они уже вышили немало работ, среди которых можно найти и смелые дизайнерские решения.

Анна Шаркевич:

Сумку мы шили один день, а ручки оплетали 4 месяца! Ручки бисерные, очень долго плетутся. Там очень трудное плетение.

Каждый настоящий мужчина всегда добивается поставленных целей. Когда-то Саша в одном из журналов увидел гоночную машину и захотел ее вышить. Вот уже 4 месяца он упорно трудится над своей работой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Шаркевич:

Мама купила очень много журналов. Я подумал, что маме, наверное, хочется, чтобы я вышивал.

Вышивание крестом – очень занимательный вид рукоделия. Если ваши дети очень активные, и вы не знаете, как их унять, то приобретение набора для вышивания – вполне может облегчить вам задачу. По крайней мере, в некоторых семьях этот прием срабатывает.