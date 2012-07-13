Прямой эфир

Как накормить детей полезными продуктами? Мамы советуют: сделайте из них конфеты!

13 июля 2012 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что такое конфеты – знают все. А вот то, что они могут быть не только сладкими, но и кислыми, горькими, солёными – такими, что и знаток не узнает – слышал далеко не каждый!

Алёна Высоцкая, руководитель кулинарной школы-студии:
Конфеты можно делать из обычных продуктов, которые в холодильнике есть. Это может быть и шоколад, и масло, и творог и даже сливки. При чём, творожные конфеты – это отличный способ приучить ребёнка употреблять творог в том виде, в котором они точно будет его есть. Часто бывает такое, что богатый кальцием творог – это изначально  нелюбимое блюдо детей.

Очень любят шоколадные конфеты дети. Особенно, если они сделаны собственными руками.

Вероника Горская, мама:
Готовить вместе с ребёнком, это очень увлекательное занятие. Особенно интересно готовить конфеты – это развивает моторику, помогает его помогать маме.

Алёна Высоцкая, руководитель кулинарной школы-студии:
Сегодня мы готовили конфеты с использованием шоколадного мусса. Его легко готовить, но если у вас нет времени,  то можно просто растопить шоколад на водяной бане и получиться хорошая основа для конфет.

Для украшения конфет можно использовать хлеб, толчёные орехи, кунжут, цукаты и кокос.

Детишки с удовольствием пробуют то, что сами приготовили, и мам угощать не забывают!

# Фотофакт # Хобби # Алёна Высоцкая # Вероника Горская

Другие новости рубрики

Все новости
13 июля 2012 07:51

Индийский повар метко бросает в цель... блины

13 июля 2012 07:46

Рисуем портрет с помощью чашки кофе!

07 июля 2012 12:56

Довольный шопоголик танцует в холле торгового центра