Как накормить детей полезными продуктами? Мамы советуют: сделайте из них конфеты!

Что такое конфеты – знают все. А вот то, что они могут быть не только сладкими, но и кислыми, горькими, солёными – такими, что и знаток не узнает – слышал далеко не каждый!

Алёна Высоцкая, руководитель кулинарной школы-студии:

Конфеты можно делать из обычных продуктов, которые в холодильнике есть. Это может быть и шоколад, и масло, и творог и даже сливки. При чём, творожные конфеты – это отличный способ приучить ребёнка употреблять творог в том виде, в котором они точно будет его есть. Часто бывает такое, что богатый кальцием творог – это изначально нелюбимое блюдо детей.

Очень любят шоколадные конфеты дети. Особенно, если они сделаны собственными руками.

Вероника Горская, мама:

Готовить вместе с ребёнком, это очень увлекательное занятие. Особенно интересно готовить конфеты – это развивает моторику, помогает его помогать маме.

Алёна Высоцкая, руководитель кулинарной школы-студии:

Сегодня мы готовили конфеты с использованием шоколадного мусса. Его легко готовить, но если у вас нет времени, то можно просто растопить шоколад на водяной бане и получиться хорошая основа для конфет.

Для украшения конфет можно использовать хлеб, толчёные орехи, кунжут, цукаты и кокос.

Детишки с удовольствием пробуют то, что сами приготовили, и мам угощать не забывают!