Питерская команда «Глум-тим» - специалисты по больным проектам во всех смыслах слова. Они разбиваются об асфальт, горящим факелом прыгают в осеннюю реку, в общем, разбивают привычные правила. В эту команду может невольно попасть любой прохожий: расшевелить обывателей для них – милое дело.

Участник команды «Глум-тим»:

Концепция всего проекта такова, что авось пронесет, авось проскочишь. Когда ты делаешь какой-то трюк или прикол, связанный с болезненными ощущениями, то стараешься просто не думать об этом.

Другие бы на их месте уже давно стали телезвездами с их собственным телешоу, а они радуются тому, что однажды их трюк показали в вечернем выпуске новостей. Они просят не искать в их действиях ни выгоды, ни философии. Настоящий глум - это дело техники.

Участник команды «Глум-тим»:

На камеру это должно выглядеть как кураж, за кадром это все действительно собрано и толково объяснено.