Анастасия Зезюлькина (белорусская шахматистка) - чемпионка юниорского чемпионата Европы по шахматам

В гостях программы «Утро» на СТВ героиня информационных сводок последних дней – Анастасия Зезюлькина, белорусская шахматистка, гроссмейстер. Она привезла из Черногории титул чемпионки юниорского чемпионата Европы по шахматам.

С кем играть сложнее: с юниорами или взрослыми?

Анастасия Зезюлькина:

С взрослыми играть интереснее. Знаешь, к чему стремишься, на кого хочешь быть похожим.

Отличается ли стиль игры гроссмейстера от 15-летнего таланта?

Анастасия Зезюлькина, чемпионка юниорского чемпионата Европы по шахматам:

Конечно, отличается. У тех, у кого есть опыт, игра стабильнее. Они каждый турнир проводят приблизительно в одну силу. А молодые шахматисты могут выстрелить или сыграть очень слабо.

Как шахматистки готовятся к чемпионату?

Анастасия Зезюлькина:

Еда у нас не очень важна, главнее физическая подготовка. Надо утром делать зарядку, пробежки и так далее. Потому что без подготовки человек не сможет высидеть 5 часов за доской. Столько в среднем длится партия. Плюс, подготовка. Соответственно, в день можно работать, как минимум, 10 часов.

А личная жизнь? Прогулки с подругами?

Анастасия Зезюлькина:

То, что у меня прошел День Рождения, я поняла, когда получила подарки. Потому что праздновать у меня времени не было. Режим приходится соблюдать постоянно.

И сколько лет ты уже играешь в шахматы?

Анастасия Зезюлькина:

Играю с 6 лет, сейчас мне 18.

Китаянка Хоу Ифань стала чемпионкой мира в 16 лет. Норвежец Магнус Карлсен захватил первую строчку мирового рейтинга у мужчин в 19 лет. Вы в первый раз выиграли чемпионат Беларуси в 14 лет. Получается, шахматы – это спорт для молодых?

Анастасия Зезюлькина:

Может, не настолько молодых. Сейчас любой спорт становится моложе. И хоть, в некоторых случаях, у молодежи нет опыта, зато есть желание побеждать. А у взрослых могут быть уже другие интересы.

А кто твой кумир в шахматах?

Анастасия Зезюлькина, чемпионка юниорского чемпионата Европы по шахматам:

Сложно сказать, но мне нравится, как играет Борис Гельфанд. Он родился в Беларуси, но сейчас играет за Израиль. И его стиль отличается логикой и обоснованностью мышления. А у многих - главное тактика, им нравится просчитывать ходы. А Борис играет именно рассуждениями. Но в его партиях есть, естественно, просчеты, хотя грубых неточностей нет. Вообще, в детских турнирах, обычно гимн победителей не играет. Видимо, из-за того, что играет несколько возрастов – к примеру, у нас награждали до 18 лет. А во взрослых турнирах, когда много болельщиков, для победителя играет гимн. Мне тоже этого хочется.