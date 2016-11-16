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Заседание межправительственного совета ЕАЭС состоится 16 ноября в Москве

16 ноября 2016 06:04
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Новости Беларуси. Будущее Евразийской интеграции обсудят сегодня в Москве. В российской столице пройдет заседание межправительственного совета ЕАЭС. В нем примет участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Особое внимание во время встречи будет уделено проекту Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Также ожидается рассмотрение еще ряда актуальных вопросов.

Таможенный кодекс ЕАЭС планируют ввести в действие в 2017 году. Сейчас работа над документом находится на завершающей стадии. Последний раз проект договора о Таможенном кодексе рассматривали в Минске в октябре этого года. Ожидается, что в новом документе пойдет речь об электронном декларировании и использовании механизма «одно окно» при совершении операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Евразийский союз

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